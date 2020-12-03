***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 90.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, izahnamenin bir ve ikinci bölümleri ekte yer almaktadır. İşbu izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891143BIST