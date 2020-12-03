***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
03.12.2020 11:21
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 90.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, izahnamenin bir ve ikinci bölümleri ekte yer almaktadır. İşbu izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891143
BIST
12:231.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.316
12:237,8380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0236
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
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7,9177
En Düşük
7,8217
12:239,4984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0186
|Açılış
|: 9,4900
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|Önceki Kapanış
|: 9,4500
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9,6078
En Düşük
9,4868
12:23463,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,31
|Açılış
|: 463,41
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler12:23
|INVEO
|34,98
|25.874.383
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|341.485.230
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|508.962.003
|% 9,96
|
|RYGYO
|6,10
|93.617.613
|% 9,91
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|TSKB
|2,09
|1.451.367.574
|% -6,70
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|TSKB
|2,09
|1.451.367.574
|% -6,70
|
|GARAN
|9,25
|1.058.834.918
|% 0,33
|
|PETKM
|4,36
|756.577.669
|% 3,07
|
|THYAO
|12,35
|721.437.077
|% 0,82
|
|KRDMD
|5,07
|635.587.561
|% 0,40
|
|TSKB
|2,09
|1.451.367.574
|% -6,70
|
|PETKM
|4,36
|756.577.669
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,19
|349.533.126
|% 0,92
|
|CEMAS
|2,56
|392.869.578
|% 3,23
|
|KRDMD
|5,07
|635.587.561
|% 0,40
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8323
|7,8380
|% -0,30
|
|Euro
|9,4880
|9,4984
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,4736
|10,5262
|% -0,02
|
|Frank
|8,7305
|8,7831
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0834
|2,0939
|% -0,29
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|7,65
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,84
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|41,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|39,57
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|19,14
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|48,40
|48,40
|0,15
|