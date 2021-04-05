***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.04.2021 09:38
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK tarafından onaylanan izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923152
BIST
11:191.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:198,1630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1359
11:199,6069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0240
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5746
11:19453,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,40
|Açılış
|: 453,73
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:19
|ERBOS
|75,90
|43.859.547
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|109.704.877
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.791.392
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.147.660
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,06
|10.404.350
|% -8,97
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,70
|119.893.502
|% -7,04
|
|BJKAS
|8,70
|384.644.700
|% -5,43
|
|KOZAL
|126,70
|339.130.177
|% 1,28
|
|GARAN
|6,90
|296.485.318
|% 0,27
|
|JANTS
|889,90
|211.831.891
|% 7,61
|
|SISE
|7,47
|204.806.360
|% 1,08
|
|BJKAS
|8,70
|384.644.700
|% -5,43
|
|GARAN
|6,90
|296.485.318
|% 0,27
|
|GSRAY
|3,70
|119.893.502
|% -7,04
|
|PETKM
|6,10
|177.489.398
|% 1,84
|
|SISE
|7,47
|204.806.360
|% 1,08
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1582
|8,1630
|% 0,13
|
|Euro
|9,5924
|9,6069
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,2845
|11,3411
|% 0,39
|
|Frank
|8,6297
|8,6817
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% 0,19
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-4,99
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|-1,11
|