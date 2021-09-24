***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
24.09.2021 18:04
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ayşe Hümay YILDIZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mustafa TERZİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İsmail SUNA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Dilek ŞARMAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ayşe Hümay YILDIZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Dilek ŞARMAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mustafa TERZİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965215
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|Önceki Kapanış
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1.397
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,8786
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18:0510,3918
En Yüksek
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|| 0,0827
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|Önceki Kapanış
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10,4184
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18:05499,01
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|| 8,11
|Açılış
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500,06
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|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8486
|8,8528
|% 1,04
|
|Euro
|10,3743
|10,3842
|% 0,73
|
|Sterlin
|12,0821
|12,1427
|% 0,81
|
|Frank
|9,5407
|9,5982
|% 1,09
|
|Riyal
|2,3551
|2,3669
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|9,50
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,53
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|77,72
|77,72
|0,49
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