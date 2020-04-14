***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2020 16:45
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce duyurulduğu üzere Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2020 tarihinde saat 11:00, "Maslak Meydan sk. BeybiGiz Plaza Kat:2 D.5-6 " adresinde yapacaktır.
Ülkemizin de içinde bulunduğu Covid-19 salgını nedeni ile Sayın Ortaklarımızın Genel Kurula , Elektronik Genel Kurul sistemi Aracılığı ile katılım konusunda öncelik vereceklerini düşünmekteyiz.
Bu nedenle Şirketimiz 2019 Yılı, Olağan Genel Kuruluna katılmak isteyen Pay sahiplerinin, en geç 16 Nisan gününe kadar paylarının bulunduğu yatırım kuruluşuna başvurarak genel kurul toplantısına elektronik ortamda
katılacak temsilcilerini bildirmeleri gerekmektedir. Paydaşlarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837855
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4898
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1067
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4898
En Düşük
7,3720
18:05381,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 8,05
|Açılış
|: 381,04
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|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5858
|8,6289
|% 1,75
|
|Frank
|7,0679
|7,1105
|% 1,45
|
|Riyal
|1,8082
|1,8173
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|22,24
|
|Altın Gr.
|381
|381
|7,70
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.493
|49,70
|
|Tam
|2.500
|2.566
|51,20
|
|Yarım
|1.216
|1.249
|24,90
|
|Çeyrek
|610
|625
|12,50
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,79
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,10
|
|B. Petrol
|29,61
|29,61
|-2,13
|
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