***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce duyurulduğu üzere Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2020 tarihinde saat 11:00, "Maslak Meydan sk. BeybiGiz Plaza Kat:2 D.5-6 " adresinde yapacaktır.Ülkemizin de içinde bulunduğu Covid-19 salgını nedeni ile Sayın Ortaklarımızın Genel Kurula , Elektronik Genel Kurul sistemi Aracılığı ile katılım konusunda öncelik vereceklerini düşünmekteyiz.Bu nedenle Şirketimiz 2019 Yılı, Olağan Genel Kuruluna katılmak isteyen Pay sahiplerinin, en geç 16 Nisan gününe kadar paylarının bulunduğu yatırım kuruluşuna başvurarak genel kurul toplantısına elektronik ortamdakatılacak temsilcilerini bildirmeleri gerekmektedir. Paydaşlarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837855BIST