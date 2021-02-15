***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 18:31
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak kurulması planlanan 30.000.000,- TL başlangıç Sermayeli, A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.ne 14.999.000 adet B grubu pay karşılığı 14.999.000 TL tutar ile iştirakte bulunulmasına, yine kurulması planlanan 5.000.000,- TL başlangıç sermayeli A1 Portföy Yönetimi A.Ş.ne 2.499.000 adet pay karşılığı 2.499.000 TL tutar ile iştirakte bulunulmasına karar vermiş olup gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılacaktır.
İlaveten iştirakimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin ödenmiş sermayesinin 50.000.000,- TL'den 100.000.000 TL'ye artırtılması ve şirketimiz ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadiline ilişkin izinlerin alınmasına karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlığa gerekli izinlerin verilmesi için başvuruda bulunulacaktır.
Değerli paydaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909723
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 24,05
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:056,9618
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0739
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
18:058,4573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0687
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4266
18:05407,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,74
|Açılış
|: 407,32
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
405,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|7,70
|1.779.361
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|4.457.462
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.057.487
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|343.182
|% 10,00
|
|VAKFN
|12,32
|12.594.818
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.764.771
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|4.326.291
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.899.071
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|990.124
|% -9,92
|
|YAPRK
|138,00
|18.658.055
|% -9,80
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 3,12
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 9,99
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 3,33
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 5,78
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,79
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 3,47
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9599
|6,9618
|% -1,05
|
|Euro
|8,4504
|8,4573
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,6585
|9,7069
|% -0,60
|
|Frank
|7,7907
|7,8376
|% -0,84
|
|Riyal
|1,8506
|1,8598
|% -1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,40
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,02
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|0,70
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 65 artarak (% 1.61 ) 1, 370
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FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında