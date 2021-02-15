***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak kurulması planlanan 30.000.000,- TL başlangıç Sermayeli, A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.ne 14.999.000 adet B grubu pay karşılığı 14.999.000 TL tutar ile iştirakte bulunulmasına, yine kurulması planlanan 5.000.000,- TL başlangıç sermayeli A1 Portföy Yönetimi A.Ş.ne 2.499.000 adet pay karşılığı 2.499.000 TL tutar ile iştirakte bulunulmasına karar vermiş olup gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılacaktır.İlaveten iştirakimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin ödenmiş sermayesinin 50.000.000,- TL'den 100.000.000 TL'ye artırtılması ve şirketimiz ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadiline ilişkin izinlerin alınmasına karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlığa gerekli izinlerin verilmesi için başvuruda bulunulacaktır.Değerli paydaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909723BIST