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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.03.2021 19:36



***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, 90.000.000 TL (%300) artırılarak, 30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli kararıyla olumlu karşılandığı 12.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştur.
Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin "İzahnamede Yer Alacak Finansal Tablolar" başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, satış döneminin 1 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında olması halinde son üç yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki üç yıllık finansal tablolar ile altı aylık ara dönem finansal tablolara izahnamede yer verilmek suretiyle, satış döneminin 16 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında olması halinde içinde bulunulan yıldan önceki üç yıllık finansal tablolar ile altı aylık ara dönem finansal tablolara yer verilmiş izahnameye bir önceki yıla ait yıllık finansal tablolar ek olarak verilmek suretiyle satış yapılabilmekte, 2 Mart tarihinden sonra yapılacak satışlarda ise içinde bulunulan yıldan önceki yıla ait yıllık finansal tabloların da izahnamede yer alması suretiyle izahname hazırlanması gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 10 uncu maddesi çerçevesinde, konsolide yıllık finansal tabloların 10 Mart tarihine kadar açıklanması gerekmektedir.
Bu kapsamda, Şirketimizin II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık konsolide finansal tablolarının ilan edilmesini takiben Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan izahnamenin 2020 yılına ilişkin yıllık finansal tablolar esas alınarak güncellenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacak olup, akabinde sermaye artırımı işlemleri gerçekleştirilecektir. Şirketimizin nakit sermaye artırımına ilişkin tüm gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulacaktır.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914614


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