***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere, 30.000.000 TL başlangıç sermayeli ve Şirketimizin %49,99 oranında pay sahibi olduğu A1 Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş işlemlleri 16.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve tescil edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942737BIST