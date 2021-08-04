***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2021 10:46
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İştirakimiz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 03.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketin Genel Müdürü Sn. Ahmet Hulusi KONUK tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Genel Müdürlük görevinden istifasının kabulüne,
Sn. Ahmet Hulusi KONUK'un yerine Sn. Haluk LAP'ın Genel Müdür olarak atanmasına,
Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Atilla ESEN'in görevinden istifasının kabulüne,
Sn.Atilla ESEN'in yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Haluk LAP'ın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954638
BIST
12:101.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,22
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.421
En Düşük
1.412
12:108,4475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
12:1010,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0413
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0406
En Düşük
9,9509
12:10492,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,19
|Açılış
|: 492,24
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,00
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler12:10
|ISGSY
|10,67
|32.782.423
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.161.547
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|29.395.261
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.313.456
|% 9,92
|
|DAGI
|2,94
|9.250.875
|% 9,70
|
|METUR
|5,10
|83.576.864
|% -7,78
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|EMNIS
|18,20
|10.920
|% -7,19
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|ATSYH
|3,63
|3.630
|% -4,22
|
|GARAN
|9,00
|839.391.955
|% 1,58
|
|AKBNK
|5,42
|307.884.810
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,95
|307.852.723
|% 2,05
|
|THYAO
|12,73
|261.293.661
|% 0,79
|
|SASA
|29,48
|199.604.260
|% 2,01
|
|GARAN
|9,00
|839.391.955
|% 1,58
|
|CEMAS
|1,38
|107.135.007
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,42
|307.884.810
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,82
|95.491.452
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,47
|112.202.090
|% 0,41
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4441
|8,4475
|% 0,51
|
|Euro
|10,0161
|10,0209
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,7392
|11,7980
|% 0,72
|
|Frank
|9,2976
|9,3536
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2469
|2,2581
|% 0,59
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,45
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|3,00
|
|Tam
|3.246
|3.328
|2,22
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|1,08
|
|Çeyrek
|787
|805
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,69
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|72,51
|72,51
|0,10
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:23DAGHL
Yüzde 8.19 oranında artışla 19.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 410 adet işlem
-
12:22IHYAY
Yüzde 5.06 oranında artışla 0.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 094, 594 adet işlem
-
12:21ERSU
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 358 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 52 artarak (% 0.63 ) 1, 524
-
12:20XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 5, 325.00 milyon TL de