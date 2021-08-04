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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2021 10:46



***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

         İştirakimiz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 03.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında  
Şirketin Genel Müdürü Sn. Ahmet Hulusi KONUK  tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine  sunulmuş  olan istifa mektubu incelenerek Genel Müdürlük görevinden istifasının kabulüne,   
Sn. Ahmet Hulusi KONUK'un yerine Sn. Haluk LAP'ın Genel Müdür olarak atanmasına, 
Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi  Sn. Atilla ESEN'in görevinden istifasının kabulüne,
Sn.Atilla ESEN'in yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Haluk LAP'ın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, 
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954638


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