***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 03.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketin Genel Müdürü Sn. Ahmet Hulusi KONUK tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Genel Müdürlük görevinden istifasının kabulüne,Sn. Ahmet Hulusi KONUK'un yerine Sn. Haluk LAP'ın Genel Müdür olarak atanmasına,Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Atilla ESEN'in görevinden istifasının kabulüne,Sn.Atilla ESEN'in yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Haluk LAP'ın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954638BIST