***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (A1 GSYO) 13.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 1) Şirket esas sözleşmesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirket'in 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %300 oranında tahsisli ve nakit sermaye artırımı yoluyla 90.000.000 TL artırmak suretiyle 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 2) 1 TL nominal değerli her bir payın satış fiyatının belirlenmesinde, Şirketin 30.09.2021 tarihli finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının (41.958.393 TL) Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesine (30.000.000 TL) oranının dikkate alınmasına ve 1 TL nominal değerli her bir payın satış fiyatının 1,40 TL olarak belirlenmesine, 3) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak 90.000.000 TL nominal değerli payların, Şirket esas sözleşmesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve tamamı nakit olarak karşılanmak suretiyle 74.999.000 TL nominal değerli kısmının halka arz edilmeksizin 1,40 TL beher fiyatla Şirket ortaklarından Murat GÜLER'e 15.001.000 TL nominal değerli kısmının ise halka arz edilmeksizin 1,40 TL beher fiyatla Şirket ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye satılmasına, 4) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli, toplamda 90.000.000 adet payın halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine, işbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, 5) Nakden artırılan 90.000.000 TL sermayeyi temsil edecek payların tamamının B grubu hamiline yazılı ve 1,40 TL fiyatla primli olarak ihraç edilmesine, 6) Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine ve 7) Ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylarına sunulmak üzere Yönetim Kurulumuzca onaylanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri akabinde esas sözleşme tadilinin tescili için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, karar verilmiş olup, 13.12.2021 tarihi itibarıyla A1 GSYO tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Bu kapsamda, Şirketimiz yönetim kurulunun 13.12.2021 tarihli toplantısında Sermayesinde pay sahibi olduğumuz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (A1 GSYO) 13.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında - A1 GSYO'nun 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %300 oranında tahsisli ve nakit sermaye artırımı yoluyla 90.000.000 TL artırmak suretiyle 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına, - 1 TL nominal değerli her bir payın satış fiyatının belirlenmesinde, A1 GSYO'nun 30.09.2021 tarihli finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının A1 GSYO'nun mevcut çıkarılmış sermayesine oranının dikkate alınmasına ve 1 TL nominal değerli her bir payın satış fiyatının 1,40 TL olarak belirlenmesine, - Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak 90.000.000 TL nominal değerli payların, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve tamamı nakit olarak karşılanmak suretiyle 74.999.000 TL nominal değerli kısmının halka arz edilmeksizin 1,40 TL beher fiyatla A1 GSYO'nun ortağı Murat GÜLER'e 15.001.000 TL nominal değerli kısmının ise halka arz edilmeksizin 1,40 TL beher fiyatla Şirketimize satılmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda,- Söz konusu sermaye artırımının 15.001.000 TL nominal değerli kısmına 1,40 TL beher fiyatla katılınmasının taahhüt edilmesine, - A1 GSYO'nun rüçhan haklarının kısıtlanmasına ilişkin kararına muvafakat edilmesine Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982958BIST