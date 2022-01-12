***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2021 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulan A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermayesine %50 oranında iştirak ettiği Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Niğde ili Bor ilçesinde bulunan ve toplamda 7,0 MW kurulu güce sahip 7 adet güneş enerjisi santralinin satın alınmasına ilişkin imzalanan sözleşme kapsamında sözleşmeye konu güneş enerjisi santrallerinin devir ve ödeme işlemleri 12.01.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993280BIST