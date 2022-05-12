Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.05.2022 18:22
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022-30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştiraklerimizden Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 12.05.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
1) Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 141.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 55.000.000 TL tutarında artırılarak 196.000.000 TL'ye çıkartılması,
2) Arttırılmasına karar verilen her biri 1 TL nominal değerli toplam 55.000.000 TL nominal değerli payların tamamının (B) Grubu hamiline pay olarak ihraç edilmesi,
3) İhraç edilecek 55.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesi,
4) Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında, toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin mevcut ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylar ile Murat GÜLER'in sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylar olmak üzere toplam 11.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu mevcut payların da Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 24 üncü maddesi çerçevesinde ek satış yoluyla sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesi
yönünde karar verilmiş olup, daha önce 29.03.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulan 29.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararında yer alan 50.000.000 TL tutarındaki sermaye artırım tutarı 55.000.000 TL olarak, toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde yapılacak ek satış tutarları ise Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL ve Murat GÜLER'in sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 11.000.000 TL olarak güncellenmiştir.
Bu kapsamda, Şirketimizin 12.05.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzında toplanacak kesin talebin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satışa sunulan 55.000.000 TL nominal değerli paylardan fazla olması halinde, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde Şirketimiz tarafından sahip olunan toplam 35.250.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylardan, 5.500.000 TL nominal değerli kısmının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 24 üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030006


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.391
Değişim :  -2,57% |  -62,96
Açılış :  2.429  
Önceki Kapanış :  2.454  
En Yüksek
2.430 En Düşük
2.362
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 24,42 469.365.396 % 10,00  
IHAAS 23,98 6.329.890 % 10,00  
GLBMD 7,15 18.962.276 % 10,00  
UZERB 39,44 1.441.000 % 9,98  
ESCOM 11,91 88.895.885 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,3902 15,4008 % 0,65  
Euro 16,0628 16,0952 % -0,24  
Sterlin 18,7710 18,8652 % 0,44  
Frank 15,3533 15,4458 % 0,12  
Riyal 4,0915 4,1120 % 0,58  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 -15,44  
Altın Gr. 911 911 -0,90  
Cumhuriyet 6.110 6.202 -61,00  
Tam 6.085 6.239 -52,70  
Yarım 2.941 3.018 -25,49  
Çeyrek 1.475 1.509 -12,75  
Gümüş.Ons 20,94 20,97 -0,62  
Gümüş Gr. 10,39 10,41 -0,22  
B. Petrol 108 108 0,94  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru