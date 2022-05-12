***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2022-30.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştiraklerimizden Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 12.05.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında1) Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 141.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 55.000.000 TL tutarında artırılarak 196.000.000 TL'ye çıkartılması,2) Arttırılmasına karar verilen her biri 1 TL nominal değerli toplam 55.000.000 TL nominal değerli payların tamamının (B) Grubu hamiline pay olarak ihraç edilmesi,3) İhraç edilecek 55.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesi,4) Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında, toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin mevcut ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylar ile Murat GÜLER'in sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylar olmak üzere toplam 11.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu mevcut payların da Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 24 üncü maddesi çerçevesinde ek satış yoluyla sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesiyönünde karar verilmiş olup, daha önce 29.03.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulan 29.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararında yer alan 50.000.000 TL tutarındaki sermaye artırım tutarı 55.000.000 TL olarak, toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde yapılacak ek satış tutarları ise Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL ve Murat GÜLER'in sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 11.000.000 TL olarak güncellenmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizin 12.05.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzında toplanacak kesin talebin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satışa sunulan 55.000.000 TL nominal değerli paylardan fazla olması halinde, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde Şirketimiz tarafından sahip olunan toplam 35.250.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylardan, 5.500.000 TL nominal değerli kısmının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 24 üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030006BIST