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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.02.2021 10:04



***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKY00024 75.000 225.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 Hamiline
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 29.925.000 89.775.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 30.000.000 90.000.000,000 300,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Rüçhan haklarının kullanılması sonrası kalan payların Borsa Birincil Piyasa'da satılamayan kısmı, Birincil Piyasa'da satılan payların ortalama fiyatı üzerinden Murat GÜLER tarafından satın alınacaktır
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.02.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, 90.000.000 TL (%300) artırılarak, 30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli Bülten'i ile kamuya duyurulmuştur.
Değerli paydaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909258


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