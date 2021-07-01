***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No2123711878 info@gulerholding.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 75000 TRY 0,25 İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 119925000 TRY 99,75 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945519BIST