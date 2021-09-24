***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2021 18:03
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 17.08.2011 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 0.0025 A GRUBU NAMA - B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değil
Ayşe TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.08.2011 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR / Y.K.ÜYE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bağımsız Üye Değil
ŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli Değil RTA LABS.A.Ş.- GENEL MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA TERZİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli Değil GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye Değil
AYŞE HÜMAY YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.04.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yön.Kom.Başkanı / Denetim Komitesi Üyesi
DİLEK ŞARMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYŞE TERZİ GENEL MÜDÜR Avukat Y.K.ÜYESİ/G.MÜDÜR GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
MURAT GÜLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Finans Sektörü Profesyoneli YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
MUSTAFA TERZİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965213
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