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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.10.2021 18:13



***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 17.08.2011 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 0.0025 A GRUBU NAMA - B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değil
Ayşe TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.08.2011 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR / Y.K.ÜYE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bağımsız Üye Değil
ŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli Değil RTA LABS.A.Ş.- GENEL MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA TERZİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AYŞE HÜMAY YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.04.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yön.Kom.Başkanı / Denetim Komitesi Üyesi
DİLEK ŞARMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 CAPİTAL YATRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Aracı Kurum 50000000 22000000 TRY 44,00 BAĞLI ORTAKLIK
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş Finansal Danışmanlık 20000000 18000000 TRY 90,00 BAĞLI ORTAKLIK
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 42970214 5.237.891,15 TRY 12,19 İŞTİRAK
YAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 900000 60000 TRY 6,60 İŞTİRAK
A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetleri 30000000 14999000 TRY 49,99 BAĞLI ORTAKLIK
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 5000000 2499000 TRY 49,98 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967564


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