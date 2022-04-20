***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.04.2022 12:31
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 17.08.2011 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 0.0025 şmanlık 20000000 18000000 TRY 90 BAĞLI ORTAKLIK
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 42970214 5.237.891,15 TRY 12,19 İŞTİRAK
YAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 1000000 60000 TRY 6 İŞTİRAK
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetleri 141000000 35250000 TRY 25 İŞTİRAK
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 6000000 2998800 TRY 49,98 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022269
BIST
15:192.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,49
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
15:1914,6721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0220
|Açılış
|: 14,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6745
En Düşük
14,6396
15:1915,8904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0744
|Açılış
|: 15,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
15:19919,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 919,01
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler15:19
|DAGHL
|21,20
|10.420.666
|% 9,90
|
|AYEN
|17,10
|21.599.778
|% 7,75
|
|OYYAT
|64,95
|50.634.313
|% 6,83
|
|NTHOL
|11,82
|100.137.223
|% 6,78
|
|MANAS
|26,54
|62.509.362
|% 6,59
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|PEGYO
|1,39
|39.253.147
|% -4,79
|
|BOSSA
|43,38
|27.914.456
|% -4,66
|
|THYAO
|38,86
|3.218.096.132
|% 0,26
|
|SISE
|18,29
|1.652.936.336
|% 1,78
|
|GARAN
|14,24
|1.629.811.124
|% 0,42
|
|TUPRS
|255,80
|1.210.095.682
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,28
|1.203.764.186
|% 1,15
|
|ODAS
|2,56
|834.396.258
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,28
|1.203.764.186
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,92
|627.705.821
|% 0,69
|
|TSKB
|2,03
|377.911.702
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,26
|329.061.743
|% 3,67
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6664
|14,6721
|% 0,15
|
|Euro
|15,8777
|15,8904
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,0902
|19,1859
|% 0,55
|
|Frank
|15,4307
|15,5237
|% 0,71
|
|Riyal
|3,8999
|3,9194
|% 0,13
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|-0,60
|
|Altın Gr.
|920
|920
|1,83
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.205
|-37,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,03
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,88
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,43
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,63
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34DGNMO
Yüzde 4.88 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 167, 977 adet işlem
-
15:33ARASE
Yüzde 4.03 oranında artışla 92.95 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 442 adet işlem
-
15:32ESEN
Yüzde 5.49 oranında artışla 38.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 619, 266 adet işlem
-
15:31XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 29, 319.00 milyon TL de
-
15:31OYLUM
Yüzde 4.11 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 771, 182 adet işlem