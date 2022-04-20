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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.04.2022 12:31
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 17.08.2011 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 0.0025 şmanlık 20000000 18000000 TRY 90 BAĞLI ORTAKLIK
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 42970214 5.237.891,15 TRY 12,19 İŞTİRAK
YAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 1000000 60000 TRY 6 İŞTİRAK
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetleri 141000000 35250000 TRY 25 İŞTİRAK
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 6000000 2998800 TRY 49,98 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022269


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DAGHL 21,20 10.420.666 % 9,90  
AYEN 17,10 21.599.778 % 7,75  
OYYAT 64,95 50.634.313 % 6,83  
NTHOL 11,82 100.137.223 % 6,78  
MANAS 26,54 62.509.362 % 6,59  
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Altın Gr. 920 920 1,83  
Cumhuriyet 6.112 6.205 -37,00  
Tam 6.078 6.229 -39,03  
Yarım 2.938 3.013 -18,88  
Çeyrek 1.473 1.507 -9,43  
Gümüş.Ons 25,10 25,12 -0,06  
Gümüş Gr. 11,87 11,89 0,02  
B. Petrol 109 109 1,63  
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