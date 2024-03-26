***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiİCG FİNANSAL DANIŞMANLIK AŞ Finansal Danışmanlık 117000000 70200000 TRY 60,00 BAĞLI ORTAKLIKA1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ Aracı Kurum 135000000 43999900 TRY 32,59 İŞTİRAKA1 EĞİTİM VE FİLO KİRALAMA AŞ Taşıt Kiralama ve Eğitim 50000000 8750000 TRY 17,50 İŞTİRAKA1 PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 30000000 4135673 TRY 13,79 BAĞLI ORTAKLIKPARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ Girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetleri 196000000 23900000 TRY 12,19 İŞTİRAKRTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET AŞ İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 100000000 7991450 TRY 7,99 İŞTİRAKKARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM AŞ Yenilenebilir Enerji 55000000 2200000 TRY 4,00 İŞTİRAKYAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AŞ Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 1000000 60000 TRY 6,00 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262780BIST