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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

21.04.2021 16:27



***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

                         Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.11.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin 120.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 90.000.000 TL nakden (bedelli) artırılarak, 120.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş, bu kapsamda hazırlanan İzahnameye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.12.2020 tarihinde yapılan başvuru Kurul'un 01.04.2021 tarih ve 17/549 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
06.04.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 20.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
 
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 333.924,831 TL TL olup, bu paylar 26-27 Nisan 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 TL nominal değerli pay fiyatı nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
 
 
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.gulerholding.com.tr  ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
 
 
Şirket'in yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılmayan kısım için Murat GÜLER tarafından satın alma taahhüdünde bulunulmuş olup, satılamayan pay olması durumunda bu paylar Birincil Piyasa'da satılan payların ortalama fiyatı üzerinden Murat GÜLER tarafından satın alınacaktır.
 
  
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930134


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