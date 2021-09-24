***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun bugün almış olduğu kararla- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği oluşturulan Komitelerin aşağıdaki şekilde görevlendirilmesine,- Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,Ayşe Hümay YILDIZ - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Mustafa TERZİ - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,İsmail SUNA - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Dilek ŞARMAN - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Ayşe Hümay YILDIZ - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Dilek ŞARMAN - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Mustafa TERZİ - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965212BIST