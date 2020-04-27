***GLRYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2020 09:05
***GLRYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLRYH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Güler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840209
BIST
12:16100.866
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 2.106,66
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.970
En Düşük
100.086
12:166,9778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
12:167,5701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
12:16386,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,50
|Açılış
|: 386,18
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.382.153
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.364.626
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.121.521
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.721.133
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,35
|38.871
|% -7,50
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|TDGYO
|2,68
|1.129.194
|% -5,63
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|THYAO
|10,75
|582.974.486
|% 4,67
|
|GARAN
|8,32
|488.648.731
|% 2,46
|
|ECILC
|4,98
|322.470.857
|% 3,32
|
|ASELS
|27,30
|316.564.223
|% 2,32
|
|GUSGR
|3,32
|245.982.257
|% 7,10
|
|GUSGR
|3,32
|245.982.257
|% 7,10
|
|IHLGM
|1,08
|73.028.125
|% 2,86
|
|ODAS
|1,67
|108.449.022
|% 3,73
|
|ECILC
|4,98
|322.470.857
|% 3,32
|
|YKBNK
|2,09
|132.433.894
|% 3,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6460
|8,6893
|% 0,85
|
|Frank
|7,1480
|7,1911
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8506
|1,8598
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-7,45
|
|Altın Gr.
|386
|387
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.535
|-2,40
|
|Tam
|2.542
|2.601
|-2,50
|
|Yarım
|1.239
|1.269
|-1,20
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|24,12
|24,12
|-0,69
|
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