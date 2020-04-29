***GLRYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.04.2020 09:20
***GLRYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLRYH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Güler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840977
BIST
10:35100.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 258,31
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
10:356,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
10:357,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5928
En Düşük
7,5446
10:35383,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,34
|Açılış
|: 383,58
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|7,81
|1.091.455
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|BANVT
|29,28
|27.547.039
|% 9,99
|
|PETUN
|30,62
|9.491.496
|% 9,99
|
|DEVA
|19,07
|34.325.180
|% 9,98
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|KRSTL
|1,91
|10.459.545
|% -4,98
|
|DERAS
|3,59
|4.070.021
|% -4,27
|
|DOGUB
|2,05
|1.857.931
|% -3,76
|
|SOKM
|11,91
|276.755.404
|% -1,57
|
|THYAO
|10,55
|143.807.893
|% -0,94
|
|GARAN
|8,38
|124.722.528
|% 0,84
|
|ODAS
|1,77
|109.960.013
|% 2,31
|
|MPARK
|17,16
|107.256.048
|% 5,28
|
|CEMAS
|1,12
|69.471.263
|% 5,66
|
|ODAS
|1,77
|109.960.013
|% 2,31
|
|ADESE
|1,53
|81.620.673
|% 9,29
|
|AVOD
|2,69
|80.298.972
|% 7,60
|
|IEYHO
|0,60
|17.483.226
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6852
|8,7287
|% 0,36
|
|Frank
|7,1591
|7,2022
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|0,07
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.518
|2,40
|
|Tam
|2.525
|2.579
|2,50
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|1,20
|
|Çeyrek
|617
|631
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,55
|23,55
|0,81
|