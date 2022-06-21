***GLRYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.06.2022 09:05
***GLRYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLRYH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Güler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038357
BIST
10:062.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,79
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.558
En Düşük
2.551
10:0617,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3395
En Düşük
17,2805
10:0618,2934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0708
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2934
En Düşük
18,1722
10:061.022,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,03
|Açılış
|: 1.022,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.026,02
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler10:04
|OYYAT
|73,70
|46.509.693
|% 219,15
|
|LIDFA
|12,45
|1.766.892
|% 9,98
|
|BALAT
|11,60
|57.919
|% 5,74
|
|UFUK
|93,00
|11.564.927
|% 4,55
|
|EGEEN
|2.275,00
|3.835.650
|% 3,15
|
|DAGHL
|27,84
|5.103.685
|% -4,00
|
|DOKTA
|28,00
|876.008
|% -3,45
|
|KRGYO
|5,98
|396.749
|% -1,81
|
|YGGYO
|20,12
|6.046.964
|% -1,76
|
|DIRIT
|2,85
|269.197
|% -1,72
|
|THYAO
|50,85
|7.426.793.138
|% 0,00
|
|EREGL
|28,16
|4.780.499.181
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,92
|989.126.975
|% 1,03
|
|DOHOL
|4,07
|779.536.431
|% 0,00
|
|TAVHL
|55,40
|579.098.409
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|989.126.975
|% 1,03
|
|DOHOL
|4,07
|779.536.431
|% 0,00
|
|EREGL
|28,16
|4.780.499.181
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,64
|400.189.301
|% 0,76
|
|THYAO
|50,85
|7.426.793.138
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3206
|17,3240
|% -0,04
|
|Euro
|18,2777
|18,2965
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,2047
|21,3110
|% 0,17
|
|Frank
|17,8667
|17,9743
|% 0,14
|
|Riyal
|4,6028
|4,6259
|% -0,06
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-4,23
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.782
|6.883
|-21,00
|
|Yarım
|3.329
|3.366
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,65
|