***GLRYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2022 09:08
***GLRYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLRYH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Güler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038606
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0156
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,3648
En Düşük
17,0644
18:0518,2320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0350
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3239
En Düşük
18,0279
18:051.018,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,18
|Açılış
|: 1.018,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3504
|17,3538
|% 0,09
|
|Euro
|18,2084
|18,2320
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,1453
|21,2514
|% -0,34
|
|Frank
|17,8479
|17,9554
|% -0,10
|
|Riyal
|4,6107
|4,6338
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,82
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.753
|6.868
|-19,00
|
|Yarım
|3.315
|3.359
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.679
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|-3,94
|