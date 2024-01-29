***GLRYH* *LRSHO* *METUR* *NNF* *DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.01.2024 09:06
***GLRYH******LRSHO******METUR******NNF******DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DURDO, GLRYH, LRSHO, METUR]
İlgili Fonlar [NNF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243156
BIST
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10:118.437
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 90,86
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.443
10:1130,3496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2497
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3300
|
30,4182
En Düşük
30,1690
10:1132,9607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2507
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,0490
En Düşük
32,7672
10:111.981,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 28,12
|Açılış
|: 1.981,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.982,37
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler10:09
|MIPAZ
|71,00
|60.744.028
|% 9,99
|
|TARKM
|816,50
|284.158.549
|% 9,97
|
|BAYRK
|38,64
|26.227.090
|% 9,96
|
|ORMA
|164,00
|8.248.743
|% 9,55
|
|TETMT
|6.675,00
|7.493.275
|% 9,16
|
|VKFYO
|27,94
|22.378.627
|% -5,93
|
|EUKYO
|16,09
|1.187.578
|% -5,02
|
|ULAS
|26,30
|2.984.725
|% -3,31
|
|SAFKR
|44,78
|4.415.673
|% -3,07
|
|GARFA
|114,30
|9.650.476
|% -3,05
|
|THYAO
|265,25
|1.380.704.244
|% 2,02
|
|ASELS
|49,96
|324.667.353
|% 1,59
|
|EREGL
|43,86
|318.238.827
|% 1,29
|
|TUPRS
|149,00
|290.353.540
|% 0,95
|
|TARKM
|816,50
|284.158.549
|% 9,97
|
|FORMT
|3,19
|74.329.950
|% -2,45
|
|TSPOR
|1,61
|34.618.490
|% -0,86
|
|EKGYO
|10,26
|177.790.726
|% -0,29
|
|ZOREN
|4,55
|61.083.518
|% 0,89
|
|AKFGY
|2,09
|22.181.527
|% 0,48
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3431
|30,3500
|% 0,83
|
|Euro
|32,9401
|32,9556
|% 0,75
|
|Sterlin
|38,4601
|38,6529
|% 0,90
|
|Frank
|35,0200
|35,2310
|% 0,93
|
|Riyal
|8,0681
|8,1085
|% 0,82
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|914,63
|916,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,88
|958,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,22
|83,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,26
|2.031,53
|% 0,66
|