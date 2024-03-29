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***GLRYH* *MAKIM* *PRDGS* *TCD* *SANEL* *OBAMS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

29.03.2024 08:55
***GLRYH* *MAKIM* *PRDGS* *TCD* *SANEL* *OBAMS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duy


***GLRYH******MAKIM******PRDGS******TCD******SANEL******OBAMS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [MAKIM, OBAMS, PRDGS, SANEL, GLRYH]
İlgili Fonlar [TCD]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264074


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ISSEN 11,11 14.374.101 % 10,00  
NETAS 87,45 17.649.159 % 10,00  
ODINE 58,40 58.181.350 % 9,98  
MIATK 68,35 1.211.851.055 % 9,98  
CRFSA 167,70 80.002.873 % 9,97  
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11:34 Alış Satış %  
Dolar 32,3688 32,3837 % 0,21  
Euro 34,9528 35,0007 % -0,18  
Sterlin 40,9064 41,1114 % 0,24  
Frank 35,9399 36,1200 % 0,24  
Riyal 8,6390 8,6823 % 0,17  
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11:34 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,96 25,00 % 0,66  
Platin 905,95 915,06 % 0,66  
Paladyum 1.015,51 1.018,89 % 0,66  
Brent Pet. 86,99 86,99 % 0,66  
Altın Ons 2.233,48 2.234,70 % 0,66  
Seans Raporu 11:34
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