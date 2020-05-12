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***GLRYH* *MARTI* *PRZMA* *ULAS* *GEREL* *GUSGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

12.05.2020 11:29
GÜNCEL HABERLER



***GLRYH******MARTI******PRZMA******ULAS******GEREL******GUSGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [GEREL, GLRYH, GUSGR, MARTI, PRZMA, ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
GERSAN ELEKTRIK 69 13/05/2020
GULER YAT. HOLDING 98 13/05/2020
GUNES SIGORTA 35 13/05/2020
MARTI OTEL 63 13/05/2020
PRIZMA PRESS MATBAACILIK 70 13/05/2020
ULASLAR TURIZM YAT. 53 13/05/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844364


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 20,24 1.535.730 % 10,00  
AVHOL 1,76 970.110 % 10,00  
TKURU 17,60 208.490 % 10,00  
EMNIS 3,08 55.813 % 10,00  
IZTAR 7,60 609.733 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6435 8,6869 % -0,61  
Frank 7,2055 7,2489 % -0,45  
Riyal 1,8662 1,8756 % -0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 7,82  
Altın Gr. 385 385 -0,60  
Cumhuriyet 2.481 2.524 -13,90  
Tam 2.554 2.589 -14,30  
Yarım 1.246 1.266 -7,00  
Çeyrek 623 633 -3,50  
Gümüş.Ons 15,50 15,54 0,04  
Gümüş Gr. 3,50 3,51 -0,02  
B. Petrol 30,04 30,04 0,41  
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