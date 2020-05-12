***GLRYH* *MARTI* *PRZMA* *ULAS* *GEREL* *GUSGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
12.05.2020 11:29
***GLRYH******MARTI******PRZMA******ULAS******GEREL******GUSGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [GEREL, GLRYH, GUSGR, MARTI, PRZMA, ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
GERSAN ELEKTRIK 69 13/05/2020
GULER YAT. HOLDING 98 13/05/2020
GUNES SIGORTA 35 13/05/2020
MARTI OTEL 63 13/05/2020
PRIZMA PRESS MATBAACILIK 70 13/05/2020
ULASLAR TURIZM YAT. 53 13/05/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844364
BIST
12:5098.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 820,00
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.729
En Düşük
97.740
12:507,0315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0416
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:507,6120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0373
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:50385,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,45
|Açılış
|: 385,58
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.730
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,74
|50.403.327
|% -5,84
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|SEYKM
|11,02
|20.103.414
|% -4,42
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|ECILC
|5,32
|427.766.267
|% 7,91
|
|ISFIN
|3,77
|353.822.239
|% -3,33
|
|ALKIM
|15,93
|309.902.839
|% 9,94
|
|MGROS
|33,38
|290.443.480
|% 5,63
|
|GARAN
|7,76
|273.817.155
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|171.832.213
|% -2,48
|
|KRDMD
|2,39
|269.723.335
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|67.971.828
|% 7,02
|
|ISFIN
|3,77
|353.822.239
|% -3,33
|
|CEMAS
|1,08
|95.100.580
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6435
|8,6869
|% -0,61
|
|Frank
|7,2055
|7,2489
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8662
|1,8756
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|7,82
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.524
|-13,90
|
|Tam
|2.554
|2.589
|-14,30
|
|Yarım
|1.246
|1.266
|-7,00
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|0,41
|