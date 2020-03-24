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***GLRYH* *PARSN* *KARTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

24.03.2020 13:39
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***GLRYH******PARSN******KARTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler ği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
GULER YAT. HOLDING 69 25/03/2020
KARTONSAN 21 25/03/2020
PARSAN 18 25/03/2020



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 4.892,80 111.581 % 10,00  
KUYAS 1,10 7.309.267 % 10,00  
TATGD 5,83 11.484.540 % 10,00  
PNSUT 10,12 26.840.833 % 10,00  
HALKS 2,42 100.429 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5436 7,5814 % -0,11  
Frank 6,5427 6,5821 % -1,41  
Riyal 1,7119 1,7205 % -1,74  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.619 1.622 67,04  
Altın Gr. 336 336 8,51  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,96 13,99 0,70  
Gümüş Gr. 2,91 2,92 0,12  
B. Petrol 27,33 27,33 0,30  
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