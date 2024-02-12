***GLRYH* *PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2024 18:10
***GLRYH******PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2023 - 10.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ.nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) kapsamına alınarak, paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası Girişim Sermayesi Pazarı nezdinde işlem görebilmesini teminen, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve Şirket esas sözleşmesinin tadili için 10.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2024 tarihli toplantısında olumlu karşılanmış olup, Kurul Kararı 12.02.2024 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248917
BIST
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18:059.175
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 128,61
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.176
18:0530,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0427
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7220
En Düşük
30,5977
18:0533,1639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0509
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0448
18:051.994,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.994,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.985,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|71,90
|1.004.775.215
|% 0,00
|
|OBASE
|48,82
|68.196.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,21
|653.032.999
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|CIMSA
|38,88
|1.018.962.383
|% 0,00
|
|SMRTG
|71,90
|1.004.775.215
|% 0,00
|
|OBASE
|48,82
|68.196.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,21
|653.032.999
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|CIMSA
|38,88
|1.018.962.383
|% 0,00
|
|THYAO
|290,25
|13.047.070.691
|% 0,00
|
|TUPRS
|162,80
|9.085.542.064
|% 0,00
|
|ISCTR
|27,34
|5.882.971.504
|% 0,00
|
|SASA
|39,92
|5.372.506.825
|% 0,00
|
|EREGL
|46,40
|4.591.768.207
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,09
|1.936.402.557
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,85
|1.849.555.128
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|ISCTR
|27,34
|5.882.971.504
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|400.564.244
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7118
|30,7201
|% 0,15
|
|Euro
|33,1389
|33,1562
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,6949
|38,8890
|% 0,18
|
|Frank
|34,9505
|35,1611
|% 0,05
|
|Riyal
|8,1667
|8,2077
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,72
|22,74
|% 0,66
|
|Platin
|892,64
|894,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|889,58
|893,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,47
|2.020,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDATA
Yüzde 9.81 oranında artışla 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 114, 349 adet işlem
-
17:58AKFGY
Yüzde 9.48 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 566, 135 adet işlem
-
17:57DESPC
Yüzde 8.23 oranında artışla 47.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 361 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 76 artarak (% 0.84 ) 9, 681
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BEGYO, ZOREN, AKFGY