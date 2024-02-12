***GLRYH* *PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.10.2023 - 10.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ.nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) kapsamına alınarak, paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası Girişim Sermayesi Pazarı nezdinde işlem görebilmesini teminen, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve Şirket esas sözleşmesinin tadili için 10.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2024 tarihli toplantısında olumlu karşılanmış olup, Kurul Kararı 12.02.2024 tarihinde tebliğ edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248917BIST