***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.04.2020 16:36
***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GLRYH, RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme neticesinde
Şirketimizin Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk) olarak ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi.
Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ve görünümü ‘B/Negatif‘ olarak belirlenmiş olup diğer notlarla birlikte detayları sol sütunda gösterilmiştir.
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : B (Negatif görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B (Negatif görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB+ (Trk)/(Stabil görünüm)
Uzun Vadeli İhraç Notu : BBB+ (Trk) Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : B (Negatif görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B (Negatif görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-2 (Trk)/(Stabil görünüm)
Kısa Vadeli İhraç Notu A-2 (Trk) Desteklenme Notu : 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B
Olarak belirlenmiştir.
JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından yapılan KAP Açıklaması : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841566
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841721
BIST