***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [GLRYH, RTALB]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme neticesindeŞirketimizin Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk) olarak ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi.Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ve görünümü ‘B/Negatif‘ olarak belirlenmiş olup diğer notlarla birlikte detayları sol sütunda gösterilmiştir.Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : B (Negatif görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B (Negatif görünüm)Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB+ (Trk)/(Stabil görünüm)Uzun Vadeli İhraç Notu : BBB+ (Trk) Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : B (Negatif görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B (Negatif görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-2 (Trk)/(Stabil görünüm)Kısa Vadeli İhraç Notu A-2 (Trk) Desteklenme Notu : 2Ortaklardan Bağımsızlık Notu : BOlarak belirlenmiştir.JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından yapılan KAP Açıklaması : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841721BIST