***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [RTALB, GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞahsi medya hesaplarında yapmış oldukları Canlı yayın sırasında, Kurumumuz Etik Kuralları ile bağdaşmayan, mesnetten yoksun ve grup şirketleri hakkında bilgimiz ve onayımız dışındaki ifadeleri nedeni ile İç kontrol süreçleri işletilerek, Sn.Belgin Maviş ve Sn.Güven Akat'ın iş akitleri 01.06.2020 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır.Kurumumuz aracılığı, ile GLRYH ve RTALB paylarında müşterilerimizin kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirmiş olduğu alış ve satış işlemleri, kötü niyetli üçüncü şahıslarca şirket hakim ortağı ve yöneticileri tarafından yapılmış olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.Bugüne kadar, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince KAP'ta bildirilmiş olan pay alım satımları dışında hakim ortaklar ve yöneticiler tarafından gerçekleştirilmiş herhangi bir pay alım satımı bulunmamaktadır..Kötü niyetli üçüncü şahısların böyle bir algı operasyonu yapmalarına mahal vermemek adına 03.06.2020 tarihinden itibaren 01.09.2020 tarihine kadar GLRYH ve RTALB paylarında mevcut poziyonu olan müşterilerin pozisyonlarını kapatmaya yönelik emirler dışında Kurumumuzca Alım-satım emirleri kabul edilmeyecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847926BIST