***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
01.06.2020 12:24
***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler [A1CAP, ACP, GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.05.2020 - 15:54:12 tarihinde yaptığımız özel durum açıklması şablon değiştirilerek tekrar gönderilmiştir.
Sosyal Medyada şirketimiz piyasa fiyatı, bilanço beklentileri gibi hususlarda yapılan yayınla ilgili olarak, şirketimizin herhangi bir bilgisi ve onayı bulunmamaktadır.
Şirketimizce KAP'ta yayınlanmayan herhangi bir açıklamaya itibar edilmemesini rica eder, bu açıklamyı yapan sorumlular hakkında gerekli iç kontol süreçlerinin işletileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848006
BIST
12:28106.928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.407,21
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:286,8226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
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6,8236
En Düşük
6,7931
12:287,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:28381,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,16
|Açılış
|: 381,40
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.098
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|TSGYO
|3,42
|16.491.947
|% 9,97
|
|PENGD
|4,08
|82.827.604
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.646.470
|% 9,86
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.606.018
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|894.909
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,82
|582.258.894
|% 1,75
|
|ASELS
|31,00
|478.187.920
|% 2,72
|
|GARAN
|7,93
|471.835.340
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,57
|462.469.299
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,54
|391.642.393
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,57
|462.469.299
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,54
|391.642.393
|% 4,42
|
|CEMAS
|1,20
|93.201.967
|% 4,35
|
|TSKB
|1,13
|85.823.536
|% 2,73
|
|YKBNK
|2,35
|175.326.706
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4366
|8,4789
|% 0,48
|
|Frank
|7,0771
|7,1198
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8115
|1,8206
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,84
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.498
|23,90
|
|Tam
|2.542
|2.566
|16,90
|
|Yarım
|1.241
|1.253
|12,00
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,24
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|37,91
|37,91
|0,07
|