***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler [A1CAP, ACP, GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.05.2020 - 15:54:12 tarihinde yaptığımız özel durum açıklması şablon değiştirilerek tekrar gönderilmiştir.Sosyal Medyada şirketimiz piyasa fiyatı, bilanço beklentileri gibi hususlarda yapılan yayınla ilgili olarak, şirketimizin herhangi bir bilgisi ve onayı bulunmamaktadır.Şirketimizce KAP'ta yayınlanmayan herhangi bir açıklamaya itibar edilmemesini rica eder, bu açıklamyı yapan sorumlular hakkında gerekli iç kontol süreçlerinin işletileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848006BIST