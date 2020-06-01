***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [A1CAP, ACP, GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Şirketimize yapılan bildirimde şahsi sosyal medya hesaplarından şirketimiz piyasa fiyatı,bilanço beklentileri gibi mesnetsiz yayın yapan personelin iç kontrol süreçleri neticesinde iş akitlerinin sonlandırıldığı tarafımıza bildirilmiştir.Ayrıca, üçüncü şahıslarca sosyal medya mecralarında organize bir şekilde şirketimizi karalamaya yönelik kötü niyetli ifadeler, şirketimizin ticari faaliyetlerine, itibarına ve imajına zarar vermektedir.Bir Biyoteknoloji şirketi olarak pandemi yaşanan bugünlerde tamamen bu konuya odaklanmışken ne yazık ki bu karalayıcı ifadeler paydaşlarımız ve şirketimiz açısından olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.Bu nedenle kötü niyetli yayınlara karşı paydaşlarımızın dikkatli olmalarını ve şirketimizce yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmemelerini önemle rica ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847930BIST