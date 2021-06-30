***GLRYH* *RTALB* *A1CAP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***GLRYH******RTALB******A1CAP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler [A1CAP, RTALB]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkul / OfisAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresindeki 1946 ada 135 parseldeki 8.519,23 m2 ofisAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli19.500.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)5,41Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)16,25Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,44Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)53,71İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,55Alım KoşullarıPeşin ödemeİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.06.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriSatın alınan gayrimenkul A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ofis olarak kullanılacaktır.Karşı TarafAkbank T.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/06/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİlgili düzenleme uyarınca zorunluluk bulunmamakta olup, pazarlık usulüyle alım gerçekleştirilmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., büyüyen faaliyetlerinin gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak, Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul'da bulunan Levent Plaza'da, 19.500.000 TL satış bedeliyle ofis satın almış olup, söz konusu ofisin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin merkez binası olarak kullanılması planlanmaktadır.Bu kapsamda, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin mevcut merkez adresi Beybi Giz Plaza Meydan Sokak N 1 Kat: 2 D: 5-6 Maslak / İstanbul adresinden, yeni merkez binasına taşınma işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılması gereken bildirimler ve konuya ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945259BIST