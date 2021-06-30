***GLRYH* *RTALB* *A1CAP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
30.06.2021 19:00
***GLRYH******RTALB******A1CAP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler [A1CAP, RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul / Ofis
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresindeki 1946 ada 135 parseldeki 8.519,23 m2 ofis
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
19.500.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
5,41
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
16,25
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,44
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
53,71
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,55
Alım Koşulları
Peşin ödeme
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.06.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Satın alınan gayrimenkul A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ofis olarak kullanılacaktır.
Karşı Taraf
Akbank T.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/06/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İlgili düzenleme uyarınca zorunluluk bulunmamakta olup, pazarlık usulüyle alım gerçekleştirilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., büyüyen faaliyetlerinin gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak, Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul'da bulunan Levent Plaza'da, 19.500.000 TL satış bedeliyle ofis satın almış olup, söz konusu ofisin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin merkez binası olarak kullanılması planlanmaktadır.
Bu kapsamda, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin mevcut merkez adresi Beybi Giz Plaza Meydan Sokak N 1 Kat: 2 D: 5-6 Maslak / İstanbul adresinden, yeni merkez binasına taşınma işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılması gereken bildirimler ve konuya ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945259
BIST