***GLRYH* *RTALB* *A1CAP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******RTALB******A1CAP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [A1CAP, GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, 90.000.000 TL (%300) artırılarak, 30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli kararıyla olumlu karşılanmıştır.Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından 25.11.2020 ve 26.01.2021 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platrofmu'nda ilan edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporlarda belirtildiği üzere, Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından yapılacak olan nakit sermaye artırımından elde edilecek fonun 43.500.000 TL tutarındaki kısmı Şirketimize sermaye avansı olarak ödenecektir. Bu tutarın 22.000.000 TL tutarlı kısmı, Malatya ilinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan üretim tesisi yatırımının fonlanmasında kullanılacak olup, geri kalan 21.500.000 TL tutarlı kısmı ise Şirketimizin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (A1 Capital) mevcut 50.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %100 oranında artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkartılması işleminde kullanılacaktır.Bu çerçevede, Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirketimize ödenecek olan sermaye avansları ile ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Şirketimize sermaye avansı olarak ödenmiş olan tutarların (13.03.2020 tarihli KAP açıklamamızda detayları mevcuttur) Şirketimiz sermayesine tahsisli olarak eklenmesine yönelik olarak yönetim kurulu kararı alınması ve SPK'ya başvuruda bulunulması planlanmakta olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913104BIST