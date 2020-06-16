***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ulaşan kimi yatırımcı değerlendirmeleri dikkate alındığında, 13.03.2020 tarihinde Şirketimiz tarafından yapılan ÖDA ve A1 Yaşam Bilimleri Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ümit FIRAT tarafından 13.05.2020 tarihinde TÜBİTAK yayınında yapılan bazı açıklamalara ilişkin olarak, yatırımcılarımız nezdinde bazı yanlış değerlendirmelerin hasıl olduğu görülmüştür. Bu nedenle işbu düzeltme/ek açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.13.03.2020 tarihinde Şirketimiz tarafından yapılan ÖDA'nda yıllık üretim kapasitemizin 7mn adetten 13mn adede ulaştığı bilgisi verilmiştir., RTA Laboratuvarları olarak mikrobiyolojik tanı ürünü (Petride, Şişede ve Tüpte) besiyeri üretmekteyiz. Şirketimizin ana faaliyet konusu söz konusu besiyerlerin üretilmesidir. Ana faaliyet olan bu işkolunda üretim hacmimizin arttırılması adına 2019 yılında yatırımlarımız planlanmış ve gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 2019 yıl sonu itibari ile tamamlanan yatırımlarımız ile bu ürün kalemlerimizin yıllık üretim kapasitesi ,2019 yılında 7mn adetten 13mn adede ulaşmıştır. Bu rakam tüm Dünya genelinde yaşan Covid19 salgını öncesine ait olup, söz konusu üretim miktarı ana faaliyet konumuz olan tüm besiyerlerini içermektedir..13.05.2020 tarihinde Ümit Fırat'ın TÜBİTAK yayınında kendisine yöneltilen soru üzerine bilgi aktarmış olduğu "Konsorsiyum" kavramının ise 15.06.2020 tarihinde yine Şirketimiz tarafından yapılan ÖDA'nda söz edilen AR-Ge çalışmaları ve projeleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. RTA Laboratuvarları olarak 2006 yılından bu yana biyoteknoloji alanında proje, ürün geliştirme, proses geliştirme alanında birçok işbirliğinde görev almış bulunmaktayız. Bir biyoteknolojik ürünün piyasa çıkabilmesi için gereken aşamaların başında ve üretimin doğal bir süreci olarak ürünün projelendirmesi gelmektedir. 2017 yılından bu yana ise T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayı ile taşımış olduğumuz Ar-Ge Merkezi ünvanımızın gereği ve doğal bir sonucu olarak, çeşitli Ar-Ge, proje ve fikir işbirliklerinde gerek partnerler,gerekse kendi kaynaklarımız ile yer almaktayız.Bu yayında bahsi geçen "Konsorsiyum" da bu mealde zikredilmiş bir fikir ve ArGe işbirliğidir. 15.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızda ifade edildiği üzere, söz konusu çalışma ya da projelerin ticari bir nitelik taşıması ya da pazarlanabilir bir özellik arz etmesi durumunda siz yatırımcılarımız ayrıca bilgilendirilecektir. Şirketimiz tarafından yürütülen proje ve çalışmaların ticari sır niteliğini taşıyabileceği bir yana bırakılsa dahi, daha önceki özel durum açıklamalarımızda detayları ile açıklandığı üzere Şirketimiz faaliyetleri açısından önemli sonucun, Ar-Ge çalışmalarının veya bir kısım projelerinin içerisinde yer almak değil bu çalışmaların ticari bir nitelik kazanması, pazarlanabilir bir hale dönüşmesi olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Adı geçen yayında ifade edilen çalışmanın da henüz fikir aşamasında olduğu dikkate alınarak bu kapsamda değerlendirilmesi önem taşımaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851414BIST