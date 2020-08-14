***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2020 15:11
***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
14.08.2020 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda 2020-2021 dönemi için 1 yıllık Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır. Çerçeve sözleşmeyle teslim edilecek ürün miktarı belirlenmemiştir. Bu nedenle Anlaşma kapsamında tarafımıza ilk sipariş geldiğinde ayrıca Kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868990
BIST
16:331.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,51
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
16:337,3804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3824
En Düşük
7,3269
16:338,7333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0552
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7357
En Düşük
8,6435
16:33462,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,95
|Açılış
|: 463,40
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler16:33
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.918.636
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|84.211.625
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|152.021.603
|% 9,94
|
|ULAS
|4,98
|5.211.205
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|3.084.171
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.271.547
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|19.260.315
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|RTALB
|47,18
|1.071.947.512
|% 9,72
|
|EKGYO
|1,98
|943.058.557
|% 0,00
|
|THYAO
|11,11
|737.138.127
|% -0,27
|
|TUPRS
|78,45
|554.134.932
|% 0,06
|
|ASELS
|17,21
|517.650.761
|% -2,16
|
|EKGYO
|1,98
|943.058.557
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|158.912.800
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,06
|277.117.340
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,46
|170.810.615
|% -2,01
|
|KRDMD
|2,75
|315.221.899
|% -2,14
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3780
|7,3804
|% 0,54
|
|Euro
|8,7246
|8,7333
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6569
|9,7053
|% 1,00
|
|Frank
|8,0809
|8,1295
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9616
|1,9714
|% 0,53
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|0,39
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|34,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|36,68
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|17,74
|
|Çeyrek
|744
|761
|8,88
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,01
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,75
|44,75
|-0,21
|
Seans Raporu
16:33
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16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 1 kaybederek (% -1.54 ) 1, 221
-
16:49XU100
Endeks 1, 084 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 5 altında . İşlem hacmi 11, 506.00 milyon TL de
-
16:44XU100
Endeks 1, 084 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 47 altında . İşlem hacmi 11, 453.00 milyon TL de
-
16:40KUTPO
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 26.62 lira fiyatla işlem gören hissede 722, 194 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 75 kaybederek (% -1.46 ) 996