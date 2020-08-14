***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.08.2020 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda 2020-2021 dönemi için 1 yıllık Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır. Çerçeve sözleşmeyle teslim edilecek ürün miktarı belirlenmemiştir. Bu nedenle Anlaşma kapsamında tarafımıza ilk sipariş geldiğinde ayrıca Kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868990BIST