***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 18:12
***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimize tahsis edilen Malatya İli, Fatih Mahallesi, 246 ada 25 no'lu 11.270,41 metrekarelik arsa hakkında Yönetim Kurulumuzun vermiş olduğu endüstriyel mikrobiyolojik tanı ürünleri, hızlı tanı testleri, fason tüp ve şişe dolum alanı ile steril plastik medikal ürün üretim alanı olarak kullanılmak üzere tesis kurulmasına ilişkin karara istinaden yapılan yapı ruhsatı istemi olumlu sonuçlanmıştır. Organize Sanayi Bölgeleri mevzuatı uyarınca yapı ruhsatlarının Organize Sanayi Bölgesi ile Bakanlığın iznine tabi olması sebebi ile başvurunun sonuçlanması vakit almışsa da elektrik ve su bağlantısı gibi projenin yürütülmesi için gerekli süreçler tamamlanmıştır. Tesisin inşasına böylelikle başlanacak olup, siz değerli paydaşlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972922
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,4917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0440
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0106
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,18
|Açılış
|: 548,76
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.031.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.963.476
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4913
|9,4917
|% -0,46
|
|Euro
|11,0328
|11,0564
|% -0,10
|
|Sterlin
|13,0274
|13,0928
|% -0,49
|
|Frank
|10,3162
|10,3784
|% -0,14
|
|Riyal
|2,5259
|2,5386
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|3,69
|
|Altın Gr.
|548
|549
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|-1,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
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17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında