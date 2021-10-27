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***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.10.2021 18:12



***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimize tahsis edilen Malatya İli, Fatih Mahallesi, 246 ada 25 no'lu 11.270,41 metrekarelik arsa hakkında Yönetim Kurulumuzun vermiş olduğu endüstriyel mikrobiyolojik tanı ürünleri, hızlı tanı testleri, fason tüp ve şişe dolum alanı ile steril plastik medikal ürün üretim alanı olarak kullanılmak üzere tesis kurulmasına ilişkin karara istinaden yapılan yapı ruhsatı istemi olumlu sonuçlanmıştır. Organize Sanayi Bölgeleri mevzuatı uyarınca yapı ruhsatlarının Organize Sanayi Bölgesi ile Bakanlığın iznine tabi olması sebebi ile başvurunun sonuçlanması vakit almışsa da elektrik ve su bağlantısı gibi projenin yürütülmesi için gerekli süreçler tamamlanmıştır. Tesisin inşasına böylelikle başlanacak olup, siz değerli paydaşlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972922


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