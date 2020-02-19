***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.02.2020 14:40
***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği Başvurusu SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GLRYH
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 36.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 41.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 30.340.000 4.900.000 16,15029 B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 36.100.000 4.900.000,000 13,57340
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. ve Güler Yatırım Holding A.Ş.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.02.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 14.02.2020
SPK Başvuru Tarihi 25.12.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 23.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 36.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak 4.325.000 TL'si İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye 575.000 TL'si Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsisli olmak üzere toplam 4.900.000 TL artışla 41.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamındaki işlemler tamamlanmasının ardından , Esas Sözleşme Değişikliği için Sermaye PiyasKurulu'na yapılan başvurumuz 14.02.2020 tarihi itibariyle onaylanmış oluğ tescil işlemlerine başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820078
BIST