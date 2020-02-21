***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği Tescili HakındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GLRYHYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 36.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 41.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 30.340.000 4.900.000 16,15029 B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 36.100.000 4.900.000,000 13,57340Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. ve Güler Yatırım Holding A.Ş.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.02.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 14.02.2020SPK Başvuru Tarihi 25.12.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 23.01.2020Sermaye Tescil Tarihi 21.02.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz'in 36.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak 4.325.000 TL'si İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye 575.000 TL'si Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsisli olmak üzere toplam 4.900.000 TL artışla 41.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamındaki işlemler tamamlanmasının ardından , Esas Sözleşme Değişikliği işlemlerimiz 21.02.2020 tarihinde Gebze Ticari Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820951BIST