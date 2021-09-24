***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









mı yoluyla toplam satış hasılatı 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ilişkin olarak 21.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurunun olumlu karşılandığı 16.09.2021 tarihli Kurul Bülteni'nde yayınlanmıştır.Bu kapsamda, tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi açıklama ekinde yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 RTA İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965204BIST