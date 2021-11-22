***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.11.2021 15:29
***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin sermaye artırımı sonrası tadil edilen esas sözleşmesi 19.11.2021 tarihinde T.Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GLRYH
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.970.214
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000 0
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 35.240.000 1.970.214 5,59084 B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 41.000.000 1.970.214,000 4,80540
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Güler Yatırım Holding A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.Ş
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.10.2021
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.09.2021
Sermaye Tescil Tarihi 19.11.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden ve tahsisli olarak karşılanmak suretiyle, 1.970.214 TL artırılarak 42.970.214 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Esas Sözleşmemizin 6.maddesinin tadili 19.11.2021 tarih ve 10455 sayılı T.T.Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 RTA Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978957
BIST