***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin sermaye artırımı sonrası tadil edilen esas sözleşmesi 19.11.2021 tarihinde T.Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GLRYHYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 41.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.970.214Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000 0B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 35.240.000 1.970.214 5,59084 B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.000.000 1.970.214,000 4,80540Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Güler Yatırım Holding A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.ŞBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.10.2021SPK Başvuru Tarihi 16.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.09.2021Sermaye Tescil Tarihi 19.11.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden ve tahsisli olarak karşılanmak suretiyle, 1.970.214 TL artırılarak 42.970.214 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Esas Sözleşmemizin 6.maddesinin tadili 19.11.2021 tarih ve 10455 sayılı T.T.Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 RTA Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978957BIST