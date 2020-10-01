***GLYHO* *ANACM* *PNSUT* *GUBRF* *OYAKC* *KLMSN* *TRKCM* *AKSGY* *PETUN* *KARSN* *SODA* *ALCTL* *ARDYZ* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası









***GLYHO******ANACM******PNSUT******GUBRF******OYAKC******KLMSN******TRKCM******AKSGY******PETUN******KARSN******SODA******ALCTL******ARDYZ******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [AKSGY, ALCTL, ARDYZ, INDES, PETUN, PNSUT, ANACM, GLYHO, KARSN, KLMSN, SODA, TRKCM, GUBRF, OYAKC]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAKSGY.E, ALCTL.E, ARDYZ.E, INDES.E, PETUN.E ve PNSUT.E payları 01/10/2020 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'ne dahil edilmiştir. ANACM.E, GLYHO.E, KARSN.E, KLMSN.E, SODA.E ve TRKCM.E payları ise 01/10/2020 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'nden çıkarılmıştır. GUBRF.E ve OYAKC.E payları 01/10/2020 tarihinden itibaren BIST 30 Endeksi'ne dahil edilmiştir. SODA.E ve TRKCM.E payları ise 01/10/2020 tarihinden itibaren BIST 30 Endeksi'nden çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877607BIST