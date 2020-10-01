***GLYHO* *ANACM* *PNSUT* *GUBRF* *OYAKC* *KLMSN* *TRKCM* *AKSGY* *PETUN* *KARSN* *SODA* *ALCTL* *ARDYZ* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası
01.10.2020 09:21
***GLYHO******ANACM******PNSUT******GUBRF******OYAKC******KLMSN******TRKCM******AKSGY******PETUN******KARSN******SODA******ALCTL******ARDYZ******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSGY, ALCTL, ARDYZ, INDES, PETUN, PNSUT, ANACM, GLYHO, KARSN, KLMSN, SODA, TRKCM, GUBRF, OYAKC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E, ALCTL.E, ARDYZ.E, INDES.E, PETUN.E ve PNSUT.E payları 01/10/2020 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'ne dahil edilmiştir. ANACM.E, GLYHO.E, KARSN.E, KLMSN.E, SODA.E ve TRKCM.E payları ise 01/10/2020 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'nden çıkarılmıştır. GUBRF.E ve OYAKC.E payları 01/10/2020 tarihinden itibaren BIST 30 Endeksi'ne dahil edilmiştir. SODA.E ve TRKCM.E payları ise 01/10/2020 tarihinden itibaren BIST 30 Endeksi'nden çıkarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877607
BIST
10:511.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
10:517,7153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:519,0627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0065
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:51469,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,96
|Açılış
|: 469,98
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:49
|KENT
|367,50
|837.165
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|10.864.747
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|91.676.773
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|63.052.640
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|2.793.569
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|565.462.886
|% -3,01
|
|ASELS
|19,63
|441.152.466
|% 1,60
|
|GARAN
|7,14
|371.020.106
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,38
|186.621.553
|% -0,29
|
|GUBRF
|33,12
|160.699.694
|% 3,11
|
|SISE
|7,10
|565.462.886
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,38
|186.621.553
|% -0,29
|
|GARAN
|7,14
|371.020.106
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,15
|85.601.634
|% 0,94
|
|ODAS
|2,83
|106.397.152
|% -0,35
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7074
|7,7138
|% -0,10
|
|Euro
|9,0431
|9,0528
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,8886
|9,9382
|% -0,38
|
|Frank
|8,3271
|8,3773
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0455
|2,0558
|% -0,09
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|9,39
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,06
|