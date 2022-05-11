***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 16:16
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029233
BIST
16:012.450
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -40,08
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.439
16:0115,3261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0798
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:0116,2069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1244
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:01907,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,97
|Açılış
|: 907,39
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler15:59
|ULUUN
|10,38
|72.353.997
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.608.423
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|32.756.969
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|ARSAN
|4,32
|60.885.156
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.842.112
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.678.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.023.121
|% -9,98
|
|THYAO
|41,82
|2.225.364.222
|% -0,90
|
|SISE
|19,66
|1.952.558.088
|% -1,90
|
|KRDMD
|16,35
|1.676.735.406
|% -1,33
|
|ASELS
|23,96
|1.480.008.167
|% -0,91
|
|SAHOL
|20,04
|1.160.046.444
|% -2,24
|
|EKGYO
|2,72
|563.008.853
|% -1,81
|
|YKBNK
|4,69
|637.948.193
|% -3,30
|
|VAKBN
|4,41
|510.887.224
|% -3,92
|
|KRDMD
|16,35
|1.676.735.406
|% -1,33
|
|KARSN
|5,21
|527.847.693
|% 1,76
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3144
|15,3246
|% 0,51
|
|Euro
|16,1838
|16,2083
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,8015
|18,8958
|% 0,30
|
|Frank
|15,3522
|15,4447
|% 0,52
|
|Riyal
|4,0800
|4,1005
|% 0,54
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|5,77
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.230
|-17,00
|
|Tam
|6.100
|6.256
|-29,19
|
|Yarım
|2.949
|3.026
|-14,13
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,63
|