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***GLYHO* *CONSE*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

17.04.2023 14:42
***GLYHO* *CONSE*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***GLYHO******CONSE*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı uyarınca Şirketimizin 29.11.2022 tarihinden 30.12.2022 tarihine kadar Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. ("Consus") pay piyasasında gerçekleştirdiği pay satış işlemleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/11/2022 0 2.608.806 2.608.806 272.849.682 272.625.000 % 70,78 % 70,78 % 70,72 % 70,72
30/11/2022 0 3.633.253 2.633.253 272.625.000 272.325.000 % 70,72 % 70,72 % 70,64 % 70,64
01/12/2022 0 2.408.614 2.408.614 272.325.000 272.127.749 % 70,64 % 70,64 % 70,59 % 70,59
06/12/2022 0 705.142 705.142 272.127.749 272.060.956 % 70,59 % 70,59 % 70,57 % 70,57
07/12/2022 0 926.355 926.355 272.060.956 271.969.182 % 70,57 % 70,57 % 70,55 % 70,55
08/12/2022 0 1.429.804 1.429.804 271.969.182 271.830.000 % 70,55 % 70,55 % 70,51 % 70,51
09/12/2022 0 16.106.513 16.106.513 271.830.000 270.392.221 % 70,51 % 70,51 % 70,14 % 70,14
12/12/2022 0 8.258.952 8.258.952 270.392.221 269.690.000 % 70,14 % 70,14 % 69,96 % 69,96
13/12/2022 0 58.350 58.350 269.690.000 269.685.000 % 69,96 % 69,96 % 69,96 % 69,96
15/12/2022 0 3.097.757 3.097.757 269.685.000 269.397.500 % 69,96 % 69,96 % 69,88 % 69,88
16/12/2022 0 4.219.369 4.219.369 269.397.500 269.010.000 % 69,88 % 69,88 % 69,78 % 69,78
19/12/2022 0 10.820.513 10.820.513 269.010.000 268.035.000 % 69,78 % 69,78 % 69,53 % 69,53
20/12/2022 0 16.393.173 16.393.173 268.035.000 266.535.000 % 69,53 % 69,53 % 69,14 % 69,14
21/12/2022 0 2.226.170 2.226.170 266.535.000 266.330.000 % 69,14 % 69,14 % 69,09 % 69,09
23/12/2022 0 4.968.055 4.968.055 266.330.000 265.879.446 % 69,09 % 69,09 % 68,97 % 68,97
26/12/2022 0 12.316.436 12.316.436 265.879.446 264.695.000 % 68,97 % 68,97 % 68,66 % 68,66
27/12/2022 0 1.713.227 1.713.227 264.695.000 264.522.500 % 68,66 % 68,66 % 68,62 % 68,62
28/12/2022 0 632.210 632.210 264.522.500 264.459.390 % 68,62 % 68,62 % 68,6 % 68,6
29/12/2022 0 14.474.734 14.474.734 264.459.390 262.950.000 % 68,6 % 68,6 % 68,21 % 68,21
30/12/2022 0 7.878.413 7.878.413 262.950.000 262.136.788 % 68,21 % 68,21 % 68 % 68




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139231


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