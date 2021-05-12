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***GLYHO* *EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

12.05.2021 13:46



***GLYHO******EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [EKGYO, GLYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO.E) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO.E) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendinde belirtilen "Tek seferde iletilebilecek miktardaki alım veya satım emirlerinin parçalı olarak girilmesi suretiyle piyasada geniş bir katılım olduğu veya sürekli işlem gerçekleştiği izlenimi yaratılması" ve g bendinde belirtilen "Süreklilik arz edecek şekilde girilen aktif emirlerle cari işlem fiyatının yükseltilmesi, düşürülmesi veya sabit tutulmaya çalışılması" hükümleri çerçevesindeki emir ve işlemleri nedeniyle 44822333 MKK sicil numaralı BÜLENT DALGIN hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 17/05/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. 
 
    Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/08/2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936387


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