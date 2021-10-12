***GLYHO* *EMKEL* *ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.10.2021 09:07
***GLYHO******EMKEL******ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALMAD, EMKEL, GLYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969699
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
0
En Düşük
0
18:059,0217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0217
En Düşük
8,9883
18:0510,4415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0437
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4497
En Düşük
10,3841
18:05510,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,49
|Açılış
|: 510,22
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
510,91
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADESE
|1,18
|5.356.180
|% 0,00
|
|ASELS
|15,82
|523.390.184
|% 0,00
|
|CIMSA
|31,62
|73.120.941
|% 0,00
|
|CCOLA
|82,95
|30.390.529
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,80
|187.384
|% 0,00
|
|ADESE
|1,18
|5.356.180
|% 0,00
|
|ASELS
|15,82
|523.390.184
|% 0,00
|
|CIMSA
|31,62
|73.120.941
|% 0,00
|
|CCOLA
|82,95
|30.390.529
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,80
|187.384
|% 0,00
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 0,00
|
|EREGL
|17,56
|874.021.211
|% 0,00
|
|TUPRS
|125,80
|694.484.109
|% 0,00
|
|SISE
|8,12
|551.186.720
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|385.141.392
|% 0,00
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|232.723.027
|% 0,00
|
|ODAS
|1,52
|176.299.511
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0187
|9,0217
|% 0,23
|
|Euro
|10,4358
|10,4415
|% 0,42
|
|Sterlin
|12,2221
|12,2834
|% 0,18
|
|Frank
|9,6796
|9,7380
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3949
|2,4069
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|510
|511
|2,83
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRDMD
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17:58XU050
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA