***GLYHO* *GLB* *NTGAZ* *CONSE* *GLBMD*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO******GLB******NTGAZ******CONSE******GLBMD*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NTGAZ, CONSE, GLB, GLBMD]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.02.2023 günü gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diler, depremden etkilenen ve yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.Şirketimizin bağlı ortaklıkları, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş. dahil grup şirketlerimizin deprem bölgelerinde yer alan tesislerinde herhangi bir kayıp ve hasar oluşmamış olup, faaliyetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir.Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor süreçte yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla tüm Grup şirketlerimiz, depremin ilk anlarından itibaren kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının da yönlendirmeleriyle doğal gaz, yaşam konteyneri, akaryakıt, gıda, içecek ve diğer çeşitli ihtiyaçların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla sevkiyatlarına devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113320BIST