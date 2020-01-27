***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin üç bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin tescil işlemlerinin tamamlanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni YokturYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviGlobal Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenGalata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenEge Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 0,2C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 325.863.409,73D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 10.000E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 15.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 325.888.409,93 TL 0 TL 0 TL 325.888.409,93 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.11.2019Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 02.01.2020Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 27.01.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklıkları Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi 27.01.2020 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş olup birleşme işlemi tamamlanmıştır.Saygılarımızla,GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 SPK onayli Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 GLYHO 30 09 2019 Mali Tablolar.pdf - DiğerEK: 3 Ege Global Enerji TFRS 30 09 2019.pdf - DiğerEK: 4 Galata Enerji TFRS 30 09 2019.pdf - DiğerEK: 5 Global Enerji TFRS 30 09 2019.pdf - DiğerEK: 6 Birlesme Sozlesmesi_2019.12.12_IMZA.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814593BIST