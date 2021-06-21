***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
21.06.2021 18:34
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2020, 27.03.2020, 02.09.2020
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin son hali ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Kuruluş 01/06/1990 06/06/1990 2542
6, 9, 11, 17 27/04/1992 30/04/1992 3019
6 25/06/1993 30/06/1993 3309
6, 9, 11 21/12/1993 27/12/1993 3435
6 26/12/1994 29/12/1994 3692
6, 9, 12, 15, 17, 21 04/05/1995 08/05/1995 3783
6 29/05/1996 31/05/1996 4049
12, 15, 21 18/06/1997 23/06/1997 4316
6, 8, 9 15/06/1998 19/06/1998 4565
10 21/03/2001 26/03/2001 5260
4, 6, 12, 17 14/03/2002 19/03/2002 5508
4, 6, 12, 17 16/04/2002 19/04/2002 5531
2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 22 01/10/2004 06/01/2004 6151
6 31/05/2005 16/06/2005 6326
6 18/03/2008 21/03/2008 7025
Sermaye arttırımı 21/11/2008 27/11/2008 7198
17 11/08/2009 14/08/2009 7376
3 02/06/2011 08/06/2011 7832
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 17/05/2012 23/05/2012 8074
6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 07/06/2013 13/06/2013 8341
6 31/07/2014 06/08/2014 8625
6 13/11/2014 8693
6, 10 21/10/2015 30/10/2015 8936
8 02/05/2017 08/05/2017 9321
6 11/07/2017 17/07/2017 9368
6 07/05/2018 11/05/2018 9576
3/2-D.2 23/07/2020 27/07/2020 10126
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943447
BIST