***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -115.476.802 204.351.140 -2.811.155 -70.835.927 856.335.598 -416.886.094 118.703.224 107.840.389 -89.864.325 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-89.864.325 89.864.325 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-99.830.417 -99.830.417 -37.378.260 -137.208.677Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-275.489 78.408.672 -60.586.019 17.547.164 25.236.451 42.783.615Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 -9.740.699 -9.740.699Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-23.680.592 23.680.592 -23.680.592 -23.680.592 -23.680.592Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması8.684.077 8.684.077 1.208.943 9.893.020Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış30.458.177 -30.332.700 90.132.799 90.258.276 -83.155.025 7.103.251Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)82.308.355 82.308.355 82.308.355Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 -139.157.394 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -3.086.644 0 0 0 0 0 0 11.472.428 0 965.202.447 0 0 0 -507.804.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.383.816 0 0 0 93.112.348 -99.830.417 0 1.027.190.951 620.149.571 1.647.340.522Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -137.398.773 242.629.340 -3.565.885 6.510.528 974.306.010 -556.067.044 144.105.529 73.056.391 -130.966.969 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-130.966.969 130.966.969 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-237.398.225 -237.398.225 -106.329.985 -343.728.210Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-740.282 231.787.814 -113.640.086 117.407.446 67.183.780 184.591.226Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)51.307.781 -254.334 21.964.832 -51.307.781 51.307.781 73.018.279 73.018.279Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-4.721.200 -193.329 4.797.381 -117.148 2.154.921 2.037.773Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 -86.090.992 -254.334 264.594.172 0 0 0 0 0 0 -4.306.167 0 0 0 0 0 0 1.789.328 0 1.206.093.824 0 0 0 -669.707.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.604.419 0 0 0 -1.805.416 -237.398.225 0 926.067.519 507.808.249 1.433.875.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI151.431.262 152.648.233Dönem Karı (Zararı)-343.728.210 -137.208.677Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-343.728.210 -137.208.677Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler494.563.069 308.501.734Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 233.745.270 178.915.584Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler35.587.897 7.582.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.783.840 2.050.432Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler33.804.057 5.532.024Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler155.977.348 105.147.564Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-14.835.326 -30.829.691Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler170.812.674 135.977.255Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler121.348.964 61.739.462Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 8.607.791 -16.640.145Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -65.930.905 2.028.787Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.608.867 -93.860Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-15.608.867 -93.860Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -36.519.418Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20.835.571 6.341.304İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.206.046 3.177.673Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.257.626 -81.936.021İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)31.257.626 -81.936.021Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)72.216.819 -123.782.693Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.813.536 8.314.263Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.866.173 39.615.498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.866.173 39.615.498Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-102.666.277 132.836.179Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13.639.992 11.751.987Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.570.509 10.533.885İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.492.332 5.844.575Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-31.342.590 4.283.892Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-7.149.742 1.560.683Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları152.040.905 174.470.730Ödenen Faiz-1.259.140 -2.232.729Alınan Faiz5.858.482 5.518.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -602.187 -856.941Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.606.798 -24.251.411YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-344.747.982 -263.632.749Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri13.993.850 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-10.082.842 -89.411.606İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-6.559.600 -13.132.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri30.158.723 787.979Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri30.158.723 787.979Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-364.946.362 -79.503.710Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -165.935.500 -77.713.314Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -199.010.862 -1.790.396Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-8.594.052 -73.503.688Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.282.301 -8.869.224FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI662.165.243 5.698.891İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları73.018.279 -23.680.592İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları73.018.279 -23.680.592Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.612.011.144 710.883.512Kredilerden Nakit Girişleri9 1.362.011.144 670.883.512İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 250.000.000 40.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-784.497.149 -526.892.093Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -634.497.149 -432.092.093İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -150.000.000 -94.800.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-10.123.356 -27.609.499Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -16.480.507 -7.398.298Ödenen Temettüler0 -9.740.699Ödenen Faiz-147.120.823 -122.541.168Alınan Faiz8.976.844 23.846.055Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-73.619.189 -11.168.327YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)468.848.523 -105.285.625Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi34.103.885 16.163.654NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)502.952.408 -89.121.971DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 428.601.058 442.539.616DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 931.553.466 353.417.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.029.978.409 474.710.252Finansal Yatırımlar8 7.386.909 8.504.024Ticari Alacaklar200.059.368 229.297.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 200.059.368 229.297.974Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar158.710.541 233.625.016Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 1.603.078 4.300.734Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar11 157.107.463 229.324.282Diğer Alacaklar166.090.342 145.991.093İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 106.483.179 81.558.783İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar59.607.163 64.432.310Stoklar12 81.561.970 85.375.506Peşin Ödenmiş Giderler13 129.507.421 101.100.145Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 28.076.358 16.786.613Diğer Dönen Varlıklar56.422.662 54.197.273ARA TOPLAM1.857.793.980 1.349.587.896Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 862.751 862.751TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.858.656.731 1.350.450.647DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 8.172.568 8.172.568Diğer Alacaklar63.344.356 65.452.441İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 50.209.480 52.435.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.134.876 13.016.981Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 218.605.661 188.296.426Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 510.920.000 510.920.000Maddi Duran Varlıklar15 1.722.408.301 1.457.923.353Kullanım Hakkı Varlıkları16 571.200.451 502.462.895Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.258.078.474 2.786.113.909Şerefiye17 111.106.862 98.944.709Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 3.146.971.612 2.687.169.200Peşin Ödenmiş Giderler13 39.288.961 38.690.176Ertelenmiş Vergi Varlığı29 141.648.435 131.264.565Diğer Duran Varlıklar18.450.905 16.685.402TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.552.118.112 5.705.981.735TOPLAM VARLIKLAR8.410.774.843 7.056.432.382KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 637.982.370 304.449.590Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 815.250.126 737.091.772Ticari Borçlar170.187.174 155.321.001İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 170.187.174 155.321.001Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar109.352.246 212.018.523Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar11 109.352.246 212.018.523Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 23.839.351 10.199.359Diğer Borçlar90.066.550 84.021.171İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 5.386.694 13.476.873İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar84.679.856 70.544.298Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.689.727 12.516.981Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.369.355 17.714.133Kısa Vadeli Karşılıklar57.787.766 21.964.689Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 7.680.681 6.063.064Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 50.107.085 15.901.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.345.446 23.723.458ARA TOPLAM1.971.870.111 1.579.020.677TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.971.870.111 1.579.020.677UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 4.291.594.305 3.266.985.412Diğer Borçlar15.414.566 10.531.966İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.414.566 10.531.966Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler18 778.235 657.739Türev Araçlar2.837.058 2.879.070Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.036.996 6.261.221Uzun Vadeli Karşılıklar121.331.442 122.503.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 16.602.181 14.374.643Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 104.729.261 108.128.686Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 571.036.362 549.636.268TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.005.028.964 3.959.455.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.976.899.075 5.538.475.682ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar926.067.519 973.157.167Ödenmiş Sermaye22 325.888.410 325.888.410Sermaye Düzeltme Farkları22 34.659.630 34.659.630Geri Alınmış Paylar (-)22 -86.090.992 -137.398.773Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-254.334 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)264.594.172 242.629.340Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.516.839 2.944.643Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.306.167 -3.565.885Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.306.167 -3.565.885Diğer Kazançlar (Kayıplar)22 1.789.328 6.510.528Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)536.386.694 418.238.966Yabancı Para Çevrim Farkları1.206.093.824 974.306.010Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-669.707.130 -556.067.044Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 92.604.419 144.105.529Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.805.416 73.056.391Net Dönem Karı veya Zararı-237.398.225 -130.966.969Kontrol Gücü Olmayan Paylar507.808.249 544.799.533TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.433.875.768 1.517.956.700TOPLAM KAYNAKLAR8.410.774.843 7.056.432.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 699.771.085 611.554.300 395.794.624 364.892.856Satışların Maliyeti23 -669.435.922 -462.378.456 -402.465.132 -253.727.363TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.335.163 149.175.844 -6.670.508 111.165.493Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı23 40.153.386 24.561.197 20.639.671 10.788.233Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti23 -2.507.079 -2.570.384 -1.009.270 -1.392.819FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.646.307 21.990.813 19.630.401 9.395.414BRÜT KAR (ZARAR)67.981.470 171.166.657 12.959.893 120.560.907Genel Yönetim Giderleri24 -117.432.759 -106.670.064 -54.610.654 -55.679.507Pazarlama Giderleri24 -38.526.878 -44.893.925 -17.292.854 -27.565.290Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.465.716 56.973.302 3.620.211 50.850.762Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-40.138.947 -46.324.283 -22.385.142 -32.205.272ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-115.651.398 30.251.687 -77.708.546 55.961.600Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21.495.622 857.142 12.918.109 240.653Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.947.212 -5.453 2.994.480 60.506TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri10 -2.019.020 -1.534.107 -1.086.320 -1.366.795Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -8.607.791 16.640.145 -4.434.755 8.346.623FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-106.729.799 46.209.414 -67.317.032 63.242.587Finansman Gelirleri26 58.050.803 48.678.805 25.212.478 18.752.414Finansman Giderleri27 -360.980.119 -230.068.109 -172.125.893 -96.279.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-409.659.115 -135.179.890 -214.230.447 -14.284.256Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri65.930.905 -2.028.787 44.756.188 -2.227.178Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 1.858.979 -23.787.796 302.511 -15.478.232Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 64.071.926 21.759.009 44.453.677 13.251.054SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-343.728.210 -137.208.677 -169.474.259 -16.511.434DÖNEM KARI (ZARARI)-343.728.210 -137.208.677 -169.474.259 -16.511.434Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-106.329.985 -37.378.260 -63.103.365 942.960Ana Ortaklık Payları28 -237.398.225 -99.830.417 -106.370.894 -17.454.394Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,90110000 -0,42140000 -0,40380000 -0,07370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,90110000 -0,42140000 -0,40380000 -0,07370000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-740.282 -275.489 -656.274 -43.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-740.282 -275.489 -656.274 -43.648Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar185.331.508 43.059.104 83.998.668 -75.644.713Yabancı Para Çevrim Farkları298.971.594 103.645.123 122.884.463 -50.032.730Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-113.640.086 -60.586.019 -38.885.795 -25.611.983DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)184.591.226 42.783.615 83.342.394 -75.688.361TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-159.136.984 -94.425.062 -86.131.865 -92.199.795Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-39.146.205 -12.141.809 -27.454.272 -26.547.198Ana Ortaklık Payları-119.990.779 -82.283.253 -58.677.593 -65.652.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870209BIST